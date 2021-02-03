В Балакове двое мужчин спилили березу для парковки авто

Жители Балакова возмутились гражданами, которые спилили молодую березу во дворе дома.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Балаковская телега» днем 3 февраля и распространено в соцсети.

По мнению авторов поста, это было сделано для того, чтобы освободить место под парковку автомобиля.

В комментариях жители преимущественно осудили поступок двух мужчин. Самовольный спил деревьев должен быть наказан, считают они и предлагают полиции проверить информацию.

- А вдруг его жители сажали это дерево. Оно ещё молодое. А его пилят. Видео в полицию! И пусть новое сажают. И так мало деревьев становится! И участок должен выкуплен, чтобы оно его было! Это штраф! Там еще кормушки висят. Это уже в край наглость! – считает пользователь Ирина Гаврилова.

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, сообщение зарегистрировано, проводится проверка

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