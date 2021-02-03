Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

В бадминтонный центр Саратова будут пускать через турникеты по QR-кодам

Для спортсменов созданы современные условия для тренировок
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий
Бадминтонный центр открылся в Саратове

Бадминтонный центр открылся в Саратове

Фото: Дарья Вострикова

На открытии бадминтонного центра в Саратове звучали торжественные речи и шутки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в мероприятии приняли губернатор Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, начальник дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин, зампреды правительства, директор школы «Олимпийские ракетки» Инна Зубова, депутат областной думы и другие.

Директор школы «Олимпийские ракетки» Инна Зубова

Директор школы «Олимпийские ракетки» Инна Зубова

Фото: Дарья Вострикова

Предполагается, что спортсмены смогут входить в зал по специальным QR-кодам через турникеты. Валерий Радаев указал Михаилу Исаеву на высокий профессионализм саратовских бадминтонистов, отметив, что они могут тренироваться на мировом уровне.

Пропускать спортсменов будут через турникеты

Пропускать спортсменов будут через турникеты

Фото: Дарья Вострикова

Глава Саратова рассказал также, что в детстве он сам ходил заниматься бадминтоном.

Чиновники осмотрели корты, залы для тренировок, восстановительный центр, конференц-зал, медицинский кабинет, мужскую раздевалку.

Причем глава Саратова предположил, что депутаты облдумы предпочли вместо этого посетить женскую раздевалку.

Валерий Радаев посетил бадминтонный центр в Саратове

Валерий Радаев посетил бадминтонный центр в Саратове

Фото: Дарья Вострикова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.