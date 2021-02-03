В бадминтонный центр Саратова будут пускать через турникеты по QR-кодам

Бадминтонный центр открылся в Саратове Фото: Дарья Вострикова

На открытии бадминтонного центра в Саратове звучали торжественные речи и шутки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в мероприятии приняли губернатор Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, начальник дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин, зампреды правительства, директор школы «Олимпийские ракетки» Инна Зубова, депутат областной думы и другие.

Директор школы «Олимпийские ракетки» Инна Зубова Фото: Дарья Вострикова

Предполагается, что спортсмены смогут входить в зал по специальным QR-кодам через турникеты. Валерий Радаев указал Михаилу Исаеву на высокий профессионализм саратовских бадминтонистов, отметив, что они могут тренироваться на мировом уровне.

Пропускать спортсменов будут через турникеты Фото: Дарья Вострикова

Глава Саратова рассказал также, что в детстве он сам ходил заниматься бадминтоном.

Чиновники осмотрели корты, залы для тренировок, восстановительный центр, конференц-зал, медицинский кабинет, мужскую раздевалку.

Причем глава Саратова предположил, что депутаты облдумы предпочли вместо этого посетить женскую раздевалку.

Валерий Радаев посетил бадминтонный центр в Саратове Фото: Дарья Вострикова

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