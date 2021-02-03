В Саратове открылся бадминтонный центр с французским покрытием и семью кортами

В новом центре семь тренировочных площадок для бадминтона
Фото: Дарья Вострикова
Сегодня, 3 февраля, в Саратове состоялось открытие бадминтонного центра, построенного в рамках нацпроекта президента РФ "Демография".
Общая площадь здания - 2,4 тысячи квадратных метров.
Здесь есть универсальный игровой зал размерами 42×42 метра для занятий бадминтоном.
Инна Зубова
Фото: Дарья Вострикова
В основном зале с семью кортами - особое освещение и высота потолков, специальное французское покрытие, которое используется на международных соревнованиях, зал с четырьмя столами для занятий настольным теннисом, восстановительный центр и медицинский кабинет.
Закуплено современное оборудование, в том числе роботы для отработки ударов. Со всем этим гостей познакомила Инна Зубова, директор школы "Олимпийские ракетки".
В центре есть также столы для настольного тенниса
Фото: Дарья Вострикова
Одновременно в зале смогу заниматься 80 человек, центр укомплектован штатом из 42 человек.
Этот объект, как отметили на церемонии торжественного открытия, способен принимать соревнования международного уровня.
Центр бадминтона в Саратове
Фото: Дарья Вострикова
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