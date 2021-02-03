В Саратове открылся бадминтонный центр с французским покрытием и семью кортами

В новом центре семь тренировочных площадок для бадминтона Фото: Дарья Вострикова

Сегодня, 3 февраля, в Саратове состоялось открытие бадминтонного центра, построенного в рамках нацпроекта президента РФ "Демография".

Общая площадь здания - 2,4 тысячи квадратных метров.

Здесь есть универсальный игровой зал размерами 42×42 метра для занятий бадминтоном.

Инна Зубова Фото: Дарья Вострикова

В основном зале с семью кортами - особое освещение и высота потолков, специальное французское покрытие, которое используется на международных соревнованиях, зал с четырьмя столами для занятий настольным теннисом, восстановительный центр и медицинский кабинет.

Закуплено современное оборудование, в том числе роботы для отработки ударов. Со всем этим гостей познакомила Инна Зубова, директор школы "Олимпийские ракетки".

В центре есть также столы для настольного тенниса Фото: Дарья Вострикова

Одновременно в зале смогу заниматься 80 человек, центр укомплектован штатом из 42 человек.

Этот объект, как отметили на церемонии торжественного открытия, способен принимать соревнования международного уровня.

Центр бадминтона в Саратове Фото: Дарья Вострикова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.