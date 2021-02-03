Губернатору Радаеву вручили хрустальный волан

Валерий Радаев с хрустальным воланом на открытии Центра бадминтона
Фото: Дарья Вострикова
Сегодня, 3 февраля, в Саратове состоялось открытие бадминтонного центра возле Дворца спорта на улице Чернышевского.
В мероприятии принял участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, мэр города Михаил Исаев, руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин, заслуженные тренеры и спортсмены.
Все прошло с соблюдением санитарных норм, на входе измеряли температуру, присутствующие были в масках.
Мероприятие началось с танцевальных выступлений.
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Фото: Дарья Вострикова
- При поддержке Вячеслава Володина мы достроили дворец водных видов спорта, вводим новый объект мирового уровня. У нас не было возможности, чтобы одновременно занимались столько спортсменов. Теперь можно достойно приглашать сюда соседей, спортсменов РФ, — начал приветственную речь глава региона Валерий Радаев, вспомнив о другом объекте, который вскоре начнет функционировать.
После этого спортсменам вручили свидетельства о присвоении званий мастеров спорта, а те поблагодарили главу региона. Валерию Радаеву спортсмены подарили кубок в виде хрустального волана.
- Это уникальное событие, в том числе для международного уровня. Здесь могут проходить всероссийские и международные соревнования. Предыдущее поколение тренировалось в более сложных условиях, а вам теперь ничего не мешает сконцентрироваться на мастерстве, — сказал старший тренер сборной России по парабадминтону Дмитрий Варфоломеев.
Со словами благодарности также выступила директор школы «Олимпийские ракетки» Инна Зубова.
Центр бадминтона в Саратове
Фото: Дарья Вострикова
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