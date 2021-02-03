В Саратовской области инспектор дорожного надзора брал взятки за пассажирские автобусы

Преступление было выявлено оперативниками УФСБ и полицией Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области будут судить бывшего инспектора дорожного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, первое преступление было совершено еще в 2018 году. 13 февраля он остановил пассажирский автобус на трассе в Ровенском районе. Оказалось, что перевозчик не оформил страховку.

В тот же день инспектор потребовал от владельца автобуса 11 тыс. рублей, чтобы не составлять протокол о нарушении.

Позже инспектор аналогичным образом получал взятки до марта 2020 года. Суммы варьировались от 12 до 50 тыс. рублей и перечислялись ему на карту.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ и полицией.

Свою вину мужчина не признал, дело направлено в суд.

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