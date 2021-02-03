В Саратовской области инспектор дорожного надзора брал взятки за пассажирские автобусы

Преступление было выявлено оперативниками УФСБ и полицией
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратовской области будут судить бывшего инспектора дорожного надзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взяток.
По версии следствия, первое преступление было совершено еще в 2018 году. 13 февраля он остановил пассажирский автобус на трассе в Ровенском районе. Оказалось, что перевозчик не оформил страховку.
В тот же день инспектор потребовал от владельца автобуса 11 тыс. рублей, чтобы не составлять протокол о нарушении.
Позже инспектор аналогичным образом получал взятки до марта 2020 года. Суммы варьировались от 12 до 50 тыс. рублей и перечислялись ему на карту.
Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ и полицией.
Свою вину мужчина не признал, дело направлено в суд.
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