В Саратовской области в 2021 году планируется построить 1,2 млн кв. метров жилья

Павел Мигачев

В 2020 году в Саратовской области построено 1 млн 159 тыс. кв. метров жилья. Это выше плана, который ставился федеральным минстроем (1 млн 121 тыс. кв метров). Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев в ходе брифинга 3 февраля.

В 2020 году ввели 64 многоквартирных дома, это 530 тыс. кв метров жилья.

Многоквартирного жилья введено на 6,5% больше, чем в 2019 году, несмотря на сложности из-за пандемии. По словам Мигачева Саратовская область занимает шестое место в ПФО и 21 место по России по этому показателю.

В рамках программы переселения с 2020 года переходящими в 2021 год продолжается строительство 150 тыс. кв.м жилья.

В планах на 2021 год минстрой региона обозначает ввод 1,2 млн кв. метров жилья.

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