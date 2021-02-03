Падение глыбы льда на старушку в центре Саратова: следователи начали проверку

Следователи Кировского района Саратова организовали доследственную проверку по факту падения глыбы льда на 83-летнюю женщину.
- По предварительным данным, днем 2 февраля на пенсионерку, проходившую мимо дома №53 по улице Горького, упала наледь и причинила травму. Пострадавшую госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в Минздраве области сообщали, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
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