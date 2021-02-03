В среду и воскресенье можно будет улететь из Саратова в Симферополь

Фото из Instagram аэропорта "Гагарин"
В апреле 2021 года открываются прямые вылеты из Саратова в Симферополь.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин», рейсы планируются два раза в неделю — в среду и воскресенье.
Выполнять перелет будет компания Nordwind на самолетах Boeing 737-800.
По графику вылет из Саратова намечен на 20:15, а прибытие в Саратов — в 18:50.
Билеты уже поступили в продажу.
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