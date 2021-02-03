«Приора» протаранила стоящий троллейбус в Саратове

Легковушка врезалась в троллейбус
Фото: ГИБДД по Саратову
Утром 3 февраля в Саратове на проспекте 50 лет Октября троллейбус маршрута №5А стал участником ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, в него врезалась «Лада Приора» под управлением 25-летнего мужчины.
В ДТП попал троллейбус маршрута №5А
Фото: ГИБДД по Саратову
Авария случилась в районе остановки «Стрелка». По предварительной версии, автомобиль врезался сзади в стоящий из-за обесточки троллейбус. Водитель «Гранты» был госпитализирован, спасатели сопроводили машину Центра медицины катастроф до городской клинической больницы №1.
В салоне троллейбуса пассажиров не было.
На месте работали городские спасатели, Центр медицины катастроф
Фото: Саратовская городская служба спасения
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