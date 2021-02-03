Три женщины и двое мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались еще пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, это три женщины и двое мужчин. Им было от 70 до 85 лет.

Женщины 83 и 85 лет страдали артериальной гипертензией, атеросклеротической болезнью сердца.

У умершего от коронавируса 70-летнего мужчины также были артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, хроническая анемия. У женщины того же возраста — онкозаболевание, хроническая болезнь почек.

У скончавшегося от COVID-19 83-летнего мужчины был перенесенный инфаркт миокарда.

Таким образом, число жертв коронавируса в регионе достигло 552.

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