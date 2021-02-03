Глыба льда упала на женщину в Саратове: Юрий Юрин прокомментировал ситуацию

Управляющие компании не выполняют обязанности по очистке крыш, поэтому снег и лед с них калечат людей. Об этом высказался в ходе брифинга 3 февраля Юрий Юрин, начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области.

- Вчера был сход снега в Саратове на женщину, на Горького, 53.

Сходы происходят там, где у нас покатые крыши. Часто это на территории «старого города». Управляющие компании обязаны очищать крыши. Но вы знаете, как выполняются у нас эти обязанности, — признал Юрин.

- Около пяти часов вечера в тяжелом состоянии госпитализировали 83-летнюю женщину, — сообщили ранее «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения области.

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