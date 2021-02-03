В саратовской облдуме подготовили изменения в закон о жилье для многодетных семей

В Саратовской областной думе на заседании рабочей группы комитета по жилищной политике 3 февраля обсудили ряд поправок в законы о предоставлении жилья многодетным семьям.

Сегодня, по действующему законодательству, если семье собираются выдать жилье как многодетной, а кто-то из детей уже старше 18 лет и служит в армии – статус многодетности снимается и семье отказывают в предоставлении жилья от государства. Статус снимается также, если на момент получения жилья хотя бы один ребенок достиг 18 лет и не поступил в вуз на очное обучение.

В новом законопроекте предлагается продлевать статус многодетной семьи с тремя и более детей, если кто-то из детей не поступил в вуз из-за службы в армии или альтернативной гражданской службы.

Если на момент предоставления жилья старший ребенок в армии, то статус многодетной семье продлят до достижения им 23 лет.

Также предложено учесть ситуации, когда меняется состав семьи – один из родителей умирает или супруги разводятся.