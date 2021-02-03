На старушку в центре Саратова упала глыба льда со здания гостиницы «Московская»

На улице Московская в центре Саратова вчера, 2 февраля, на старушку упала глыба льда.

- Около пяти часов вечера в тяжелом состоянии госпитализировали 83-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Наледь упала на пенсионерку с гостиницы «Московская». Здание находится рядом с правительством области.

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