Саратовцев ждут фестиваль вареника и праздник картошки

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала в прямом эфире о событийном календаре региона в 2021 году.

По ее словам, он формировался непросто, и причины этого всем понятны.

- Для примера, на прошлый год было заявлено 53 мероприятия, из них провели только 13: шесть очно и семь в режиме онлайн, — рассказала она на пресс-конференции в «КП-Саратов».

При этом она отметила, что желающих войти в событийный календарь 2021 года оказалось немало. Подано было столько заявок, что они заняли 130 страниц. В итоге отобрали 49 мероприятий, и организаторы 16 из них намерены провести их в режиме онлайн.

В целом из 49 планируемых мероприятий 19 будут историко-культурного направления, 12 — гастрономического, десять — этнографического, шесть — спортивного и два — экологического.

- В целом отмечу, что в Саратовской области один из самых ярких и уникальных событийных календарей. В нем нет таких традиционных праздников, как Масленица, Новый год, Рождество, чем наполняют свои календари другие регионы. Это неоднократно отмечалось на федеральном уровне, — рассказала Виктория Бородянская.

Первое событие намечено уже на 13 февраля — это «Лыжня России». Вероятно, зрители смогут увидеть ее только онлайн.

- Радует, что появляются новые мероприятия. Например, Фестиваль вареника в Самойловском районе, праздник картошки «Карабулакская рассыпуха» в Базарно-Карабулакском районе, — открыла несколько секретов Виктория Бородянская.