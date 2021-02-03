В банках Саратова и Балакова нашли липовые купюры

В Саратове и Балакове полицейские за сутки зарегистрировали три факта обнаружения фальшивых денег.
- Подделки номиналом 500 и 5 тыс. рублей нашли сотрудники банков, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Возбуждены уголовные дела.
В главке напоминают, что руководителям организаций, принимающих деньги от населения, надо использовать приборы для распознавания фальшивок, а также установить камеры в кассовой зоне и на прилегающей территории.
В случае обнаружения подделок нужно вызвать полицейских и запомнить приметы лица, который их дал.
За изготовление, сбыт и хранение липовых купюр грозит до 15 лет лишения свободы.
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