Саратов превратился в каток: жители города с трудом передвигаются по улицам и ругают власть

Улица Рахова стала настоящим катком. Фото Елены Гурьяновой из группы "Саратов онлайн"

Жители Саратова бьют тревогу из-за сильнейшей гололедицы.

Уже несколько дней в регионе держится оттепель, идут дожди, что приводит к обледенению дорог и тротуаров. Горожане вынуждены передвигаться с риском для жизни, особенно с учетом плохо расчищенных неровных тротуаров. Порой пешеходы едва удерживаются, чудом не попадая под колеса.

Соцсети пестрят сообщениями и жалобами на работу властей, которые не организовали работу по уборке наледи и обработке дорог реагентами или песком.

Например, бульвар на улице Рахова назван «самым протяженным катком в Европе». Аналогичная ситуация складывается во всех районах города.

Кстати, по прогнозу оттепель и дожди продолжатся до выходных, а потом ударят сильные морозы. В итоге Саратов может обледенеть еще сильнее.

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