Возбуждено уголовное дело о взятках при установке дорожных камер в Саратове

Камеры наблюдения на дорогах стали объектом преступления
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратове возбуждено уголовное дело о крупной взятке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал начальник отдела одного из учреждений.
По версии следствия, 29 января он получил от представителя коммерческой фирмы 100 тыс. рублей. Сделка была совершена в салоне автомобиля, припаркованного на улице Вольская. Это была половина от ранее оговоренной суммы за конфиденциальную информацию о подготовке конкурса на поставку и монтаж дорожных камер наблюдения.
После передачи денег сотрудника учреждения задержало УФСБ региона.
Сейчас ведется расследование, решается вопрос о мере пресечения.
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