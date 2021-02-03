Житель Балакова переломал ребра престарелой матери

Мужчину арестовали, он раскаялся и ждет суда Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области будут судить 53-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Следствие считает, что мужчина жил вместе с 80-летней матерью в квартире дома на улице 30 лет Победы. Женщине требовался постоянный уход, и на фоне этого гражданин начал пить, а также нападать на родственницу, временами избивая ее.

Около полуночи 31 октября он ударил ее кулаком в грудь, из-за чего она упала, ударившись грудью о подлокотник дивана и пол. После этого мужчина раскаялся, принялся просить у матери прощения, но скорую помощь не вызвал, а пошел спать.

Утром он обнаружил труп матери, рассказал об этом соседу, а тот вызвал полицию.

Установлено, что причиной смерти стали множественные переломы ребер.

Свою вину мужчина признал и раскаялся, он был арестован и сейчас его дело передано в суд.

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