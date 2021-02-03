Валерий Радаев поручил оперативно убирать лед с тротуаров и дорог Саратова

Дороги и тротуары Саратова покрыты льдом
Фото: Екатерина Семенова
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил оперативно обрабатывать дороги и тротуары противогололедными материалами.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве, были даны соответствующие поручения министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву и министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву. А также главам муниципалитетов.
Службы городского хозяйства и коммунальщики должны вовремя убирать лед. Энергетикам надлежит быть в режиме повышенной готовности для бесперебойной подачи электроэнергии и тепла.
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