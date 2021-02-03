За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 242 человека

В Саратовской области за сутки выявлено 242 случая коронавируса.

Общее количество зараженных составляет 43 917. Выздоровели всего 38 566 пациентов, а за сутки — 251.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 87, Энгельсском районе — 36, Балаковском и Балашовском — 17 и 14 соответственно.

Среди зараженных 21 ребенок до 14 лет и 86 человек старше 60.

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