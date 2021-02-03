Володин предложил властям Саратова дать денег собачьим приютам

Володин призвал саратовские власти действовать

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что власти Саратова могут поддерживать уже работающие приюты для безнадзорных животных.

Мы можем эту проблему решить достойно, цивилизованно. Потому что есть приюты, готовые выстроить коммуникации и с городом, и с областью. Правильно было бы выделить им гранты, — считает Володин.

В видеообращении, которое опубликовано в группе его сторонников в Instagram, речь идет о приюте в Саратовском районе. Он такой же большой, как и тот, что еще только строится в Заводском районе. В общей сложности два этих учреждения смогут принять около тысячи бездомных собак.

Вячеслав Володин напомнил, что от жителей Саратова поступает большое число жалоб на псов. В то же время он подчеркнул, что люди в ответе за тех, кого приручили.

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