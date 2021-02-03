В Саратове арестованы дома, земля и машины Олега Вартанова

В Саратове Волжский суд арестовал имущество предпринимателя Олега Вартанова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки бывшему прокурору Кировского района Андрею Пригарову.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ведомство вышло с ходатайством в суд, иск был удовлетворен в полном объеме.

Установлено, что посредник работает начальником отдела капитального строительства и ремонта СГТУ. По версии следствия, он передавал деньги Пригарову от бывшего руководителя МУСПП «Ритуал». Общая сумма составила 18 млн рублей.

Было арестовано имущество Вартанова: две иномарки, недвижимость общей площадью 3,5 тыс. кв. м, доли в праве собственности на жилье и землю, пять участков в Саратове общей площадью 5 тыс. кв. м.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.