В утренний час пик в Саратове встали трамваи

В Саратове стоят трамваи
Фото: Ольга Симонова
В Саратове с утра стоят трамваи №№3 и 11.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пассажиров высаживают из вагонов из-за остановки движения.
Трамваи встали на перегоне между остановками от Сенного рынка до Вавилова. Пассажиры не могут уехать ни в одну сторону.
Пассажиров высаживают из вагонов
Фото: Ольга Симонова
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