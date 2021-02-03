В утренний час пик в Саратове встали трамваи

В Саратове стоят трамваи Фото: Ольга Симонова

В Саратове с утра стоят трамваи №№3 и 11.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пассажиров высаживают из вагонов из-за остановки движения.

Трамваи встали на перегоне между остановками от Сенного рынка до Вавилова. Пассажиры не могут уехать ни в одну сторону.

Пассажиров высаживают из вагонов Фото: Ольга Симонова

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