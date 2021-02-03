В Базарном Карабулаке мужчина до смерти забил старушку казаном по голове

Следователи СК и полиция нашли подозреваемого
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Базарном Карабулаке Саратовской области 53-летнего ранее судимого местного жителя обвинили в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 89-летняя женщина.
По версии следствия, вечером 18 января мужчина с сожительницей заглянул домой к другу, но его там не оказалось, а гостей встретила пожилая мать. Она предложила пришедшим чай.
Мужчину отправили под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Несмотря на гостеприимство, мужчина устроил ссору, стал придираться к словам пенсионерки и в итоге напал на нее. Он не менее двух раз ударил старушку казаном по голове, а также ранил ножом в шею.
Когда пенсионерка умерла, мужчина велел сожительнице идти с ним, хотя женщина была в шоке.
Тело старушки нашел ее сын
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Позже сын нашел тело матери.
Личность подозреваемого установили следователи СК и сотрудники уголовного розыска отдела полиции.
Свою вину мужчина не признал, он был арестован.
Свою вину мужчина не признает
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.