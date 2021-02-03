В Базарном Карабулаке мужчина до смерти забил старушку казаном по голове

Следователи СК и полиция нашли подозреваемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарном Карабулаке Саратовской области 53-летнего ранее судимого местного жителя обвинили в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 89-летняя женщина.

По версии следствия, вечером 18 января мужчина с сожительницей заглянул домой к другу, но его там не оказалось, а гостей встретила пожилая мать. Она предложила пришедшим чай.

Мужчину отправили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

Несмотря на гостеприимство, мужчина устроил ссору, стал придираться к словам пенсионерки и в итоге напал на нее. Он не менее двух раз ударил старушку казаном по голове, а также ранил ножом в шею.

Когда пенсионерка умерла, мужчина велел сожительнице идти с ним, хотя женщина была в шоке.

Тело старушки нашел ее сын Фото: СУ СКР по Саратовской области

Позже сын нашел тело матери.

Личность подозреваемого установили следователи СК и сотрудники уголовного розыска отдела полиции.

Свою вину мужчина не признал, он был арестован.

Свою вину мужчина не признает Фото: СУ СКР по Саратовской области

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