В Энгельсе ищут женщину с татуировкой на пояснице

Оксана Зайчикова Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области идет поиск местной жительницы, 41-летней Оксаны Зайчиковой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, женщина пропала без вести в ночь на 14 сентября.

По версии следствия, она ушла из дома в микрорайоне Энгельс-1, где жила с мужем и детьми, и не вернулась. Супруг обратился в полицию. При этом ранее женщина не собиралась куда-то уезжать.

Сейчас полиция проверяет знакомых Оксаны Зайчиковой, отрабатывает ее возможный маршрут, но пока поиск не дал результатов.

Приметы: женщина выглядит на 40-45 лет, ее рост составляет 160 см, у нее худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза. На пояснице у Оксаны Зайчиковой имеется татуировка.

Следователи просят всех, кому что-то известно о месте нахождения Оксаны Зайчиковой, либо об обстоятельствах ее исчезновения, обратиться в следственный отдел по Энгельсу СУ СКР по Саратовской области по адресу: Энгельс улица Красноармейская, 16, либо по телефонам 8 (845-3) 55-88-11, 8-937-960-31-71.

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