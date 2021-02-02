Расследование дела Натальи Мазиной в Саратове завершено

Наталья Мазина Фото: Александр Уриевский

Расследование уголовного дела в отношении бывшего саратовского министра здравоохранения Натальи Мазиной завершено.

Как сообщил адвокат обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями экс-чиновницы адвокат Андрей Морозов, теперь она должна изучить материалы, перед тем, как прокуратура утвердит обвинительное заключение.

Напомним, Мазиной вменяют в вину то, что для медучреждений были закуплены аппараты УЗИ, не соответствующие требованиям госконтрактов. Общая сумма за 18 единиц оборудования составила 53 млн рублей.

Свою вину бывший министр не признает.

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