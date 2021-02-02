Николай Панков: Коммунальные платежи должны быть обоснованными

.

На встрече с ресурсоснабжающими организациями, комитетом регулирования тарифов и Госжилинспекцией обсудили необходимость разработки алгоритма возврата средств жителям за переплату по коммунальным платежам

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Все коммунальные платежи должны быть обоснованными. Сегодня этот вопрос поднял на встрече в Минстрое. Жители Балаково, Вольска, Энгельса, Саратова обращались с жалобами на завышенные платежи за отопление.

Пригласили на встречу комитет госрегулирования тарифов, Госжилинспекцию, ресурсоснабжающую организацию. Глава Балаковского района Соловьев подтвердил, что в декабре суммы в платежках резко возросли. Причём, такая ситуация не первый год. И не первый раз по этому поводу провожу встречи, обращаюсь в прокуратуру.

Допустим, в декабре похолодало, поэтому увеличили температуру носителя. Но если применять такой подход, то было бы правильно снижать платежи в период потепления. И компенсировать жителям расходы за неполученнную услугу, когда им отключают тепло и горячую воду.

Никого не хочу критиковать, просто давайте услышим людей. Нужно разработать алгоритм, как возвращать им переплаченные средства. Простой и понятный, без лишней бюрократии. В этом направлении будем работать совместно.

Сейчас в Балаково обсуждается возможность передачи теплосетей в концессию. Отмечу, это большая ответственность не только за содержание и ремонт сетей. У организаций, которые работают для людей, должна быть ответственность перед ними. И спрос с себя, а не только с граждан. В том, чтобы быстро реагировать на обращения и решать проблемы. Не перекладывать на жителей потери на магистральных сетях. И обеспечивать прозрачность всех начислений, — пишет Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.