Минздрав рассказал о росте смертности в Саратовской области

За год умерли почти 40 тысяч человек Фото: Екатерина Семенова

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на смертность населения.

Как сообщил на заседании координационного совета 2 февраля министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, за год умерли 39,4 тыс. человек, что на 20,5% выше уровня 2019 года.

Смертность в 2020 году составила 16,4 на тысячу человек, в 2019 году этот показатель составлял 13,7.

При этом Олег Костин отметил, что смертность от коронавируса составила чуть более 1%. Однако это заболевание оказывает негативное влияние на другие проблемы организма. Так, на 20% выросла смертность от болезней системы кровообращения, на 46% — от болезней органов дыхания, в два раза от пневмонии, почти в два раза от сахарного диабета.

Причина этого во многом в сокращении плановой и профилактической медпомощи. Олег Костин отметил, что на время пандемии госпитализация была приостановлена, но сейчас частично возобновилась. Однако для ряда категорий граждан все еще сохраняются ограничения. Сейчас стоит задача обеспечить госпитализацию всех пациентов старше 65 лет с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

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