Пункты вакцинации от коронавируса хотят открыть на рынке в Солнечном и еще в двух ТЦ по Саратовской области

Сегодня, 2 февраля, на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в правительстве Саратовской области министр здравоохранения Олег Костин выразил надежду, что февраль и март будут переломными в преодолении инфекции.

- По словам Михаила Мурашко (министр здравоохранения РФ — прим. ред), полная победа будет тогда, когда ситуация станет фармацевтически управляемой, — заявил Костин.

На сегодняшний день на койках ковидных госпиталей в два раза больше больных, чем изначально планировали. Ориентир был на 1,2 тыс. коек. Сейчас сфера здравоохранения работает в режиме перегрузки.

Как заявил Костин, всего в области 44 052 дозы вакцины двух видов. Из них 15 тыс. поступило сегодня, область ожидает еще пять тыс. доз в ближайшее время.

Всего привито уже более 22 тыс. человек, 3 307 из них сделали второй укол. В очереди стоят еще десятки тысяч.

Привиться можно в 74 стационарных пунктах. Работают также 12 мобильных бригад, они привили уже 723 человека.

- Прорабатывается вопрос открытия пунктов в ТЦ «Лазурный» в Энгельсе, ТЦ «Оранж» в Балакове и на рынке «Солнечный» в Саратове, — отметил министр.

Напомним, прививки уже делают в нескольких торговых центрах.

Кроме того, с Минпромом достигнута договоренность о поставке еще двух авто в начале марта. Три рефрижератора позволят доставлять вакцину по всей территории.

По словам Костина, Краснокутский, Духовницкий и Ершовский районы не предоставили паспорта готовности к вакцинации. Министр призвал скорее завершить эту работу, чтобы можно было распределять вакцину. За это уже получили выговоры врачи.

- Они должны были связаться с администрацией и подготовить план, где есть люди, которые сами не могут прийти на вакцинацию, чтобы составить график выезда туда. Мы должны знать, где люди хотят вакцинироваться, чтобы вести вакцину туда, где ее примут, — подчеркнул Костин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил пояснения у глав.

Светлана Зубрицкая, глава Ершовского района, отчиталась, что работа уже идет, глава Краснокутского района Валентина Гречушкина заявила, что паспорт отправлен, были последние уточнения по информации. Глава Духовницкого района Константин Нестеров сказал, что выясняет, отправили паспорт или нет.

Валерий Радаев призвал чиновников делать выводы.

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