Роспотребнадзор: В Саратове заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась всего на 1%

Ольга Кожанова

За неделю в Саратовской области зарегистрировали 1 736 новых случаев коронавируса. Это меньше на 1%, чем за предыдущую неделю.

Такой показатель свидетельствует о некоторой стабилизации процесса без выраженного снижения. Так что говорить, что коронавирус отступил — пока рано. Тем более погода сырая, она неблагоприятно влияет на развитие вирусных инфекций. Об этом в ходе заседания координационного совета по коронавирусу заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Рост заболеваемости фиксируется среди людей 18–30 лет на 7% и 30–49 лет — на 4%. Снижение на 14% есть среди людей 65 лет и старше.

- Думаю, что продление ограничений для людей 65 лет и старше оказывает положительное влияние, — сказала Кожанова

Тестирование за минувшую неделю оказалось ниже расчетного показателя 200 на 100 тыс. населения и составило 179,5 за неделю. 4 022 — столько тестов было сделано за семь дней всеми лабораториями. Это связано со снижением обращений граждан по инфекциям. Минздраву направлено письмо с увеличением групп тестирования, которые не входят сейчас в санитарные правила, но тоже требуют внимания.

- Определяем циркуляцию разных вирусов, грипп пока не выявляется. Безусловно, соблюдение масочного режима на этом сказывается.

Ограничения должны соответствовать развитию эпидситуации. И пока не может быть речи о полном их снятии. Закончится сезон ОРВИ, завершится вакцинация и будут привиты 60% населения — тогда можно будет говорить о полном ослаблении ограничений, — заметила Кожанова.

По ее словам, с 8 февраля многие вузы возобновляют работу без ограничений. Соответствующие письма Роспотребнадзор направил ректорам.

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