Радаев: Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Саратовской области улучшается

Губернатор Радаев

На заседании координационного совета по коронавирусу 2 февраля губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что ситуация становится лучше, но остаются проблемы с прививочной кампанией.

- С осторожностью хочу заметить, что ситуация с заболеваемостью улучшается. Поэтому продолжаем поэтапное снятие ограничений, — заявил Радаев на заседании корсовета.

Он напомнил, что масочный режим и социальная дистанция — обязательны, как и соблюдение рекомендаций для пожилых граждан.

При этом Радаев потребовал объяснений по поводу неравномерного распространения прививочной компании от коронавируса по территории Саратовской области. В Советском районе не привит ни один человек, есть районы, где вакцину получили только несколько.

- В крупных муниципалитетах довольно убедительные цифры привитых — от тысячи до восьми тыс. Тогда как есть территории от 0 до 45. Причем нет никакой корреляции с численностью населения. Например, в Советском районе, где 25 тыс. жителей, на вчерашний день не был привит ни один. В Красноармейском вакцинированы всего 35 человек из 45 тыс. Отдельно изучил показатели по отдаленным районам. Ивантеевский и Питерский — по 45, Озинский — 25. Не вижу в таких пропорциях никакой логики, — заметил глава региона.

Он потребовал использовать полученные недавно 26 машин для оказания первичной медпомощи именно в прививочной кампании на отдаленных территориях.