Заведующая филиалом школы «РиФ» может стать главой Ртищева

Состоялось заседание регионального политсовета

Главой Ртищева может стать Светлана Бесчвертная.

Ее кандидатуру согласовали на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» 2 февраля, которое прошло под председательством секретаря реготделения, депутата Государственной думы Николая Панкова.

Светлана Бесчвертная сейчас возглавляет филиал школы «Реабилитация и Физкультура» в Ртищеве. Участники заседания отметили ее активную жизненную позицию и общественно-политическую деятельность.

Также президиум политсовета согласовал кандидатуры исполнительных секретарей в трех местных отделениях партии «Единая Россия». Елена Шевченко в Ленинском, Валерия Кутушова в Татищевском и Юлия Шамсутдинова в Вольском.

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