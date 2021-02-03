В Саратове в среду будет тепло и снегопады

В Саратовскую область сегодня, 3 февраля, нагрянут снегопады.
- Местами осадки, в том числе дождь, будут сильными, днем — небольшие. Опустится туман с видимостью 500 и менее метров. Будет гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 4–9 м/с.
Температура на севере области может днем достигнуть -6 градусов. В целом по региону будет +4…-1 градус.
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