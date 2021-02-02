Жители Вольска смогут обратиться лично к одному из руководителей СУ СКР области

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин проведет в Вольске личный прием граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, прием запланирован на 10 февраля, с 11 часов в Вольске на Чернышевского, 79а.

Предварительно записаться можно в будни с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по номерам: 8 (845-2) 28-38-46 и 8 (845-2) 74-14-72.

При визите необходимо иметь при себе паспорт. Желательно также составить письменное обращение, где будут изложены доводы дела.

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