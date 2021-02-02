Отдавшая мошенникам 300 тысяч рублей жительница Саратова хотела их сберечь

В Ленинском районе Саратова местная жительница попалась на уловки мошенников и отдала им все сбережения.

- Ей позвонила якобы сотрудница кредитно-финансовой организации и сообщила, что на гражданку хотят оформить кредит. Для предотвращения операции надо снять все деньги и перевести на резервные безопасные счета. Потерпевшая выполнила все условия и лишилась денег, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

После случившегося она пошла в полицию.

В главке просят граждан не сообщать никому PIN и коды из СМС, пароли с оборотной стороны карты. Не стоит верить в «безопасные» счета и следовать инструкциям незнакомцев.

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