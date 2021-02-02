Довыборы в Саратовскую областную думу пройдут 16 мая

Саратовская областная дума

Дополнительные выборы в Саратовскую областную думу пройдут 16 мая 2021 года. Такое решение вынесено на комитете по госстроительству и местному самоуправлению облдумы 2 февраля. Окончательно это решение будет утверждено на заседании думы 17 февраля.

Сегодня, 2 февраля, на комитете председатель облизбиркома Ирина Романова заметила, что точный размер затрат на эти довыборы пока не известен. Впрочем, есть подсчет по Калининскому району — 15 млн рублей.

Председатель комитета Николай Бушуев сделал вывод, что довыборы обойдутся областному бюджету в сумму «не более 60 млн рублей».

Напомним, в последнее время областную думу покинули в силу различных обстоятельств четыре депутата: Сергей Грачев, который избирался по Волжскому одномандатному округу, Роман Ковальский — по Калининскому одномандатному округу, Николай Семенец — по Марксовскому одномандатному округу, Николай Кузнецов — по Ершовскому одномандатному округу.

В этих округах и пройдут довыборы.