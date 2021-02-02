Назван кандидат в Саратовскую облдуму вместо Дмитрия Чернышевского

Дмитрий Грачев может занять место Дмитрия Чернышевского в областной думе

В Саратовскую областную думу на место бывшего депутата Дмитрия Чернышевского может прийти Дмитрий Грачев.

Речь об этом шла на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия».

Дмитрий Грачев возглавляет филиал «Молодежь плюс» в Калининске. Его кандидатура была согласована на заседании, теперь документы на замещение вакантного мандата будут направлены в президиум Генерального совета «Единой России». Секретарь Саратовского реготделения партии Николай Панков отметил, что кандидата выбирают вместе с жителями.

Кроме того, на заседании регполитсовета было принято решение согласовать вывод Сергея Курихина из фракции. Ранее он был исключен из партии «Единая Россия».

Состоялось заседание регионального политсовета ЕР

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