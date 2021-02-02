Николай Панков обсудил с саратовскими чиновниками вопрос финансирования школ и детсадов

Состоялась встреча по вопросу финансирования школ и детских садов

Депутат Государственной думы России Николай Панков взял на контроль вопрос финансирования саратовских школ и детских садов.

Как напомнил он в своем телеграм-канале «Пара слов», такое поручение ему дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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- У школ и детсадов должно быть финансирование на текущие нужды. Чтобы на это не собирали средства с родителей. В том числе на уборку снега, обслуживание компьютерной техники, обновление учебных пособий, санобработку помещений. Закупку необходимого инвентаря. Если у учителей и заведующих нет на все это финансирования, то за что они получают взыскания со стороны контролирующих органов? Тогда надо наказывать тех, кто им не перечислил средства. То есть Минфин, город или район.

Сегодня по этому вопросу встретился с социальным блоком области и города, министерством образования, прокуратурой, главами районов, контролирующими органами. Предложил обсудить, что надо предпринять. Просчитать, сколько средств необходимо, и вместе найти решение. Но не замалчивать проблему, от которой страдают учителя и воспитатели. Они не должны вместо дворников убирать снег. И собирать деньги с родителей на занавески.

Отмечу, работа активизировалась. Заключаются договоры на уборку и вывоз снега. Расчищаются дороги к социальным учреждениям. И в Саратове, и в Энгельсе. Глава Энгельсского района Алексей Стрельников, понимая важность проблемы, правильно расставил приоритеты. Но проблему необходимо решать системно. И подключать депутатов, они во многом могут помочь.

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Возьму на контроль и возвращение школам 50 млн рублей. Это спонсорские средства, а их потратили на борьбу с пандемией. Хотя на это надо было использовать средства, выделенные государством, — написал Панков.

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