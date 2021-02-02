Через десять дней после освобождения из колонии саратовец обманул девушку на 12 тысяч рублей

В Заводском районе Саратова будут судить 42-летнего местного жителя за мошенничество. Причем преступление он совершил через десять дней после освобождения из колонии, в которой он отбывал срок за аналогичное деяние.

- На сайте объявлений мужчина увидел iPhone 7 и договорился с продавцом встретиться в ТЦ «Сити Молл». Он сделал вид, что отправил СМС на номер банка для перевода денег, а потом звонил по громкой связи в банк, чтобы узнать, почему не пришли деньги, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Такой спектакль злоумышленник разыграл ради смартфона, девушка поверила, что средства будут ей перечислены в течение трех дней, и отдала ему телефон за 12 тыс. рублей.

Сразу же после этого мужчина заложил его в комиссионный магазин по чужому паспорту.

Во время следствия гаджет вернули потерпевшей.

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