Названы проблемные промышленные предприятия Саратовской области

Андрей Архипов

Министр промышленности Саратовской области Андрей Архипов 2 февраля озвучил список предприятий региона, которые в разной степени испытывают трудности.

На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областной думы, на котором депутаты рассматривают кандидатуру Архипова на должность зампреда правительства, его попросили обозначить проблемные промпредприятия.

- В регионе есть кризисные предприятия, наши задачи в каждой такой ситуации — сохранение промплощадки и коллектива. В любом случае прикладываем усилия, чтобы пришел новый инвестор, как на троллейбусный завод, кирпичный завод, кондитерскую фабрику.

Наиболее сложная ситуация сегодня на «Тантале». Туда не вкладывали ничего много лет: ни в производство, ни в разработку. Ставим задачу привлечь промышленного инвестора, совершенно нового для этой площадки.

Процедура наблюдения введена на «Нефтемаш-Сапкон», там уже есть три потенциальных инвестора.

Весь прошлый год сложная ситуация на НИИ стекла была, энергетики грозили их отключить. Там также процедура наблюдения. Сейчас они работают в безубыточном режиме, если не удастся выплатить все задолженности, то также будет поиск инвестора.

По радиоприборному заводу вопрос, в принципе, решен с федеральным концерном.

Опасения были по «Контакту», но удалось сбалансировать ситуацию. Предприятие получило займ, рассчитываем на увеличение загрузки.

- Завод СЭПО по производству холодильников «Саратов». Предприятие сохранено, но его нужно развивать, создавать новые модели. На одном бренде холодильника далеко не уедешь. Мы готовы в рамках поддержки госпрограммами помочь, поддержать научные разработки, — рассказал Андрей Архипов.