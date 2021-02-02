Водитель «Калины» умер в больнице после ДТП с грузовиком под Саратовом

В Саратовской области сегодня утром, 2 февраля, столкнулись грузовик Scania и «Лада Калина».

- По предварительным данным, авария произошла примерно в 10:10 на 61-м км дороги Балаково — Духовницкое. За рулем иномарки был 36-летний мужчина, легковушку вел 39-летний, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшего водителя «Калины» отвезли в больницу, но там он скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.

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