Сотрудницу сотовой компании в Балашове будут судить за подслушивание чужих разговоров

В Балашове Саратовской области будут судить 29-летнюю женщину, работницу компании сотовой связи.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в нарушении тайны переписки и переговоров.

По версии следствия, в июле 2020 года она получила данные о переговорах двух абонентов без их согласия. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ.

Свою вину женщина признала и раскаялась. Дело направлено в суд.

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