В Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске мужчин

Вчера, 1 января, в Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух находящихся в розыске граждан.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, у дома на Огородной улице поймали 40-летнего мужчину, подозреваемого в воровстве.
А в частных домах на Крайней улице Кировского района задержали 34-летнего местного жителя. При проверке документов выяснилось что он находится в розыске по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.
Мужчин передали полицейским.
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