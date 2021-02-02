От коронавируса умерли пятеро саратовцев с сердечно-сосудистыми патологиями

В Саратовской области за сутки умерли пять человек от коронавируса.

В Минздраве региона «КП-Саратов» сообщили, что это — две женщины и трое мужчин. Им было от 55 до 82 лет.

От COVID-19 скончалась 55-летняя пациентка с артериальной гипертензией, 57-летняя — с артериальной гипертензией и хроническим панкреатитом.

У 60-летнего мужчины была поливалентная анемия, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, 71-летний умерший перенес инфаркт головного мозга, также у него был хронический бронхит.

Кроме того, 82-летний пациент страдал артериальной гипертензией и атеросклеротическим кардиосклерозом.

Таким образом, в Саратовской области насчитывается 547 смертей от коронавируса.

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