В правительстве Саратовской области появятся два новых зампреда

Заседание комитета в думе 2 февраля

Кандидатуры двух новых заместителей председателя правительства Саратовской области рассматривают 2 февраля на заседании комитета по госстроительству областной думы.

Андрей Архипов, министр промышленности Саратовской области, и Роман Ковальский, министр сельского хозяйства региона, вскоре получат весомые прибавки в должности и зарплате. Губернатор Радаев предложил сделать их заместителями председателя правительства области.

На заседании комитета Саратовской областной думы кандидатов представил вице-губернатор Игорь Пивоваров.

Депутат Дмитрий Ханенко поинтересовался, осознают ли в правительстве ответственность за такие перемены в кадровой политике. Пивоваров ответил: «Ответственность осознаем».

Вице-губернатор, отвечая на вопросы депутатов, уточнил, что все необходимые согласования и проверки кандидаты прошли.

- Сегодня он чист, — сказал Пивоваров во время обсуждения кандидатуры Архипова. Вице-губернатор также прямо ответил на вопрос, кто несет ответственность за кадровую политику правительства области.

- Я отвечаю. Призовут меня к ответу, призовут, — успокоил он разошедшихся представителей КПРФ.

Пивоваров заверил депутата от ЛДПР, что кандидаты своевременно сдают декларации о доходах. В случае наличия у них криптовалют — это станет известно.

Затем начались вопросы депутатов к Андрею Архипову.

Заседание комитета продолжается уже два часа, первый вопрос по одобрению кандидатуры Архипова еще до сих пор не рассмотрели.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.