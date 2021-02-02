В правительстве Саратовской области появятся два новых зампреда

Заседание комитета в думе 2 февраля
Кандидатуры двух новых заместителей председателя правительства Саратовской области рассматривают 2 февраля на заседании комитета по госстроительству областной думы.
Андрей Архипов, министр промышленности Саратовской области, и Роман Ковальский, министр сельского хозяйства региона, вскоре получат весомые прибавки в должности и зарплате. Губернатор Радаев предложил сделать их заместителями председателя правительства области.
На заседании комитета Саратовской областной думы кандидатов представил вице-губернатор Игорь Пивоваров.
Депутат Дмитрий Ханенко поинтересовался, осознают ли в правительстве ответственность за такие перемены в кадровой политике. Пивоваров ответил: «Ответственность осознаем».
Вице-губернатор, отвечая на вопросы депутатов, уточнил, что все необходимые согласования и проверки кандидаты прошли.
- Сегодня он чист, — сказал Пивоваров во время обсуждения кандидатуры Архипова. Вице-губернатор также прямо ответил на вопрос, кто несет ответственность за кадровую политику правительства области.
- Я отвечаю. Призовут меня к ответу, призовут, — успокоил он разошедшихся представителей КПРФ.
Пивоваров заверил депутата от ЛДПР, что кандидаты своевременно сдают декларации о доходах. В случае наличия у них криптовалют — это станет известно.
Затем начались вопросы депутатов к Андрею Архипову.
Заседание комитета продолжается уже два часа, первый вопрос по одобрению кандидатуры Архипова еще до сих пор не рассмотрели.
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