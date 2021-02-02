В Саратове парень три месяца воровал деньги со счета знакомого

В Заводском районе Саратова будут судить 21-летнего уроженца Красного Кута. Его обвиняют в краже с банковского счета.

- В период с августа по октябрь 2020 года под предлогом звонков парень брал телефон у знакомого. В это время он через приложение «Яндекс. Деньги» переводил деньги на свой счет, а СМС удалял. Таким способом он похитил 43 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Во время расследования парень возместил ущерб.

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