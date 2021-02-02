В Саратове появится «Народный фитнес-парк»

Саратовцы смогут бесплатно заниматься на тренажерах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саратове 3 февраля начнут устанавливать тренажеры в «Народном фитнес-парке» в поселке Юбилейный.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства, первые 11 тренажеров появятся рядом с ФОК «Юбилейный» на улице Братьев Никитиных, 10а.

Напомним, парк планируется сделать бесплатным и свободным для посещений всеми желающими. Инициатор его создания – знаменитый саратовский силач Вячеслав Максюта. Ранее он обсудил проект с губернатором Валерием Радаевым, который поддержал идею.

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