Девушка в Энгельсе украла 8 тысяч рублей у преподавательницы в колледже

В отношении 17-летней ученицы колледжа в Энгельсе возбуждено уголовное дело о краже денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 16 января она взяла оставленный без присмотра телефон своей 65-летней преподавательницы и перевела себе 8 тыс. рублей.

Правоохранители задержали ее.

Идет следствие, злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

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