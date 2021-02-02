В Горном парень до смерти забил мужчину, оскорбившего его родственницу

Юноша рассказал, как избивал потерпевшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Горный местный житель признал вину в избиении до смерти мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась вечером 27 января.

По версии следствия, 21-летний мужчина распивал алкоголь с 33-летним сожителем дальней родственницы у него дома. Хозяин начал критиковать свою даму и нецензурно ее ругать, что возмутило молодого человека.

Трагедия произошла в поселке Горный Фото: СУ СКР по Саратовской области

Он попытался успокоить гражданина, но сам нарвался на грубость и в ответ принялся избивать мужчину.

Парень бил потерпевшего по голове разными кухонными предметами, а также несколько раз ударил ножом. После этого он скрылся с места ЧП, а раненого нашла его сожительница, вернувшаяся домой. Потерпевшего госпитализировали, но он умер 28 января.

Молодому человеку предъявлено обвинение, он признал вину и раскаялся, а также рассказал подробности.

Сейчас его арестовали.

Молодой человек был взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.