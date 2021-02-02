Дома на шести улицах в центре Саратова остались без горячей воды и отопления

В центре Саратова дома на нескольких улицах остались без горячей воды и отопления.

Саратовский филиал «Т Плюс» начал работы на тепломагистрали по улице Большая Казачья 2 февраля, пользуясь теплой погодой.

На время работ, которые планируется завершить сегодня к 17 часам, горячей воды и отопления не будет в домах по улицам: Астраханская, Большая Казачья, Московская, Университетская, Железнодорожная, Разина.

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